Житель Одесщины купил несуществующих детей за тысячу долларов

Жительницу Одесской области задержали за оформление фиктивного отцовства. Фото: Одесская прокуратура

В Одесской области будут судить двух женщин. Они за деньги оформили фиктивное отцовство для военнообязанного, чтобы тот мог уехать за границу. Теперь им грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в пятницу, 27 декабря.

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Детали схемы

По данным следствия, женщины за 1 тыс. долларов "создали" несуществующих детей мужчине, который уже имел одного ребенка. Одна из сообщниц заказала поддельные медицинские справки о якобы рождении детей в 2019 и 2021 годах. Отцом "новорожденных" был указан клиент, а матерью — вторая участница схемы.

Документы передали в ЗАГС, где детей зарегистрировали. Благодаря этому новоиспеченный "многодетный отец" неоднократно пересекал границу.

Что угрожает подельницам

Женщин обвинили в подделке документов и переправке человека через границу. Максимальное наказание за эти преступления — девять лет заключения. Обвинительный акт уже направили в суд. Также о подозрении сообщили врачу, который подделал справки о рождении.

Напомним, в Одессе судили женщину, которая за деньги обещала оформить фиктивный брак военнообязанному. Также в городе разоблачили целое "брачное агентство" для уклонистов.