Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наречена для ухилянта — одеський суд покарав звідницю arrow

Наречена для ухилянта — одеський суд покарав звідницю

6 грудня 2024 10:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судили організаторку фіктивного шлюбу для ухилянта
Обручки. Фото: ілюстративне/Поради юриста
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Три подруги вирішили заробити на військовозобов'язаних, які хочуть виїхати за кордон. Вони знайшли чоловіка, якому обіцяли за гроші оформити фіктивний шлюб. Але план зірвався.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду Одеси.

Читайте також:

Подробиці справи

В Одесі судили організаторку схеми. Матеріали щодо її спільниць виділили в окреме провадження. Під час засідання жінка розповіла, що постійно потребує грошей, адже зарплата в неї невелика. Вони з подругами вирішили поширити у Telegram оголошення про послугу для ухилянтів. Жінки обіцяли оформити фіктивний шлюб з багатодітною матір'ю, що дало б чоловікові можливість виїхати за кордон. При цьому насправді у майбутньої "дружини" тільки двоє дітей, отож жодних пільг для родини не передбачено.

На оголошення відгукнувся одесит. Він заплатив жінкам 4 тис. доларів. Підсудна разом з "нареченою" приїхали до Одеси, зустрілися з клієнтом і подали заяву на шлюб.  Подруги розраховували одразу ж прогуляти гроші, але їх затримали на місці поліцейські.

Як покарали порушницю

Свою провину жінка визнала повністю. Вона заявила, що кається у скоєному й повернула гроші невдалому "нареченому". Суд врахував це і замінив їй три роки ув'язнення на один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, в Одесі викрили цілу "шлюбну агенцію" для ухилянтів. Також прикордонники затримали фіктивне подружжя, яке не змогло відповісти на елементарні питання щодо спільного життя.

Одеса шлюб Новини Одеси ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:37 Вкрав телефон, підмінивши на муляж — на Харківщині судили шахрая

11:30 Міноборони назвало, коли у Резерв+ з'являться направлення на ВЛК

11:29 Вони наш голос пам'яті — в Одесі вшанували героїв, фото

11:23 Сонячна активність зростає — прогноз магнітних бур на сьогодні

Новина з фото

11:15 Найдорожчі квартири Києва — який вигляд мають і скільки коштують

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:12 Хай сміливих смерть обходить — Зеленський звернувся до ЗСУ

11:00 Грошова допомога на оренду житла — хто може отримати

10:57 Одесит прокотив співробітника ТЦК на дверцятах — подробиці

10:54 Захисники знищили техніку та склад з боєприпасами РФ — відео

10:50 Інвестиції у військові облігації — як забезпечити собі пенсію

11:37 Вкрав телефон, підмінивши на муляж — на Харківщині судили шахрая

11:30 Міноборони назвало, коли у Резерв+ з'являться направлення на ВЛК

11:29 Вони наш голос пам'яті — в Одесі вшанували героїв, фото

11:23 Сонячна активність зростає — прогноз магнітних бур на сьогодні

Новина з фото

11:15 Найдорожчі квартири Києва — який вигляд мають і скільки коштують

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:12 Хай сміливих смерть обходить — Зеленський звернувся до ЗСУ

11:00 Грошова допомога на оренду житла — хто може отримати

10:57 Одесит прокотив співробітника ТЦК на дверцятах — подробиці

10:54 Захисники знищили техніку та склад з боєприпасами РФ — відео

10:50 Інвестиції у військові облігації — як забезпечити собі пенсію

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут