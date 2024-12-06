В Одесі судили організаторку фіктивного шлюбу для ухилянта

Обручки. Фото: ілюстративне/Поради юриста

Три подруги вирішили заробити на військовозобов'язаних, які хочуть виїхати за кордон. Вони знайшли чоловіка, якому обіцяли за гроші оформити фіктивний шлюб. Але план зірвався.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

В Одесі судили організаторку схеми. Матеріали щодо її спільниць виділили в окреме провадження. Під час засідання жінка розповіла, що постійно потребує грошей, адже зарплата в неї невелика. Вони з подругами вирішили поширити у Telegram оголошення про послугу для ухилянтів. Жінки обіцяли оформити фіктивний шлюб з багатодітною матір'ю, що дало б чоловікові можливість виїхати за кордон. При цьому насправді у майбутньої "дружини" тільки двоє дітей, отож жодних пільг для родини не передбачено.

На оголошення відгукнувся одесит. Він заплатив жінкам 4 тис. доларів. Підсудна разом з "нареченою" приїхали до Одеси, зустрілися з клієнтом і подали заяву на шлюб. Подруги розраховували одразу ж прогуляти гроші, але їх затримали на місці поліцейські.

Як покарали порушницю

Свою провину жінка визнала повністю. Вона заявила, що кається у скоєному й повернула гроші невдалому "нареченому". Суд врахував це і замінив їй три роки ув'язнення на один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, в Одесі викрили цілу "шлюбну агенцію" для ухилянтів. Також прикордонники затримали фіктивне подружжя, яке не змогло відповісти на елементарні питання щодо спільного життя.