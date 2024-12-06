В Одессе судили организатора фиктивного брака для уклониста

Обручальные кольца. Фото: иллюстративное/Советы юриста

Три подруги решили заработать на военнообязанных, желающих уехать за границу. Они нашли мужчину, которому обещали за деньги оформить фиктивный брак. Но план сорвался.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда Одессы.

Читайте также:

Подробности дела

В Одессе судили организатора схемы. Материалы по ее сообщницам выделили в отдельное производство. Во время заседания женщина рассказала, что постоянно нуждается в деньгах, так как зарплата у нее небольшая. Они с подругами решили распространить в Telegram объявления об услуге уклонистам. Женщины обещали оформить фиктивный брак с многодетной матерью, что дало бы мужчине возможность уехать за границу. При этом на самом деле у будущей "жены" только двое детей, так что никаких льгот для семьи не предусмотрено.

На объявление отозвался одессит. Он заплатил женщинам 4 тыс. долларов. Подсудимые вместе с "невестой" приехали в Одессу, встретились с клиентом и подали заявление на брак. Подруги рассчитывали сразу прогулять деньги, но их задержали на месте полицейские.

Как наказали нарушительницу

Свою вину женщина признала полностью. Она заявила, что раскаивается в совершенном и вернула деньги неудавшемуся "жениху". Суд учел это и заменил ей три года лишения свободы на один год испытательного срока.

Напомним, в Одессе разоблачили целое "брачное агентство" для уклончан. Также пограничники задержали фиктивных супругов, которые не смогли ответить на элементарные вопросы относительно совместной жизни.