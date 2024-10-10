На Одещині затримали псевдоподружжя — як викрили порушників

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Мешканець Одещини уклав фіктивний шлюб з жінкою з ІІ групою інвалідності, щоби мати змогу виїхати за кордон. Втім, "подружжя" погано підготувалося до зустрічі з прикордонниками. Тепер справою займатиметься поліція.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у четвер, 10 жовтня.

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Пару затримали у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". За документами, молодята побралися зовсім нещодавно, влітку. Чоловік стверджував, що везе кохану до Молдови на лікування. Але назвати лікарню, до якої вони прямують, так і не зміг. Також виявилося, що дружина взагалі не пам'ятає дату свого весілля. Більш того, чоловік і жінка не змогли відповісти, де вони проживають.

Покарання для порушників

Працівники ДПСУ повідомили поліцію про спробу незаконного переправлення людей через кордон. Якщо суд доведе провину пари, їй загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення. А от за фіктивний шлюб українське законодавство відповідальності не передбачає.

Нагадаємо, на Одещині затримали жінку, яка надавала притулок ухилянтам.

Також стало відомо, яку нову тактику застосовують військовозобов'язані, щоби перетнути кордон.