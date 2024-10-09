На Одещині перекрили ще один канал для ухилянтів

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Черговий канал переправлення військовозобов'язаних через кордон викрили прикордонники Ізмаїльського району. Цього разу до схеми виявилися причетні не тільки переправники, але й жінка, яка переховувала ухилянтів перед мандрівкою.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Прикордонники зупинили легкове авто, в якому перебували троє чоловіків. Як з'ясувалося, мешканець міста Татарбунари віз двох військовозобов'язаних, з Києва та Івано-Франківської області, до кордону. Там вони мали нелегально перейти на територію Молдови.

Послуги посередниці

Того ж вечора в пункті пропуску "Табаки" прикордонники затримали мешканку Болграда. Вона організовувала схему переправлення, збирала кошти з клієнтів і надавала їм тимчасове житло перед відправленням. З кожного ухилянта жінка отримувала по 11 тис. доларів.

Один із затриманих вже сплатив усю суму. Інший переказав 6 тис. доларів на криптогаманець, а решту 5 тис. планував віддати, коли опиниться в Молдові.

Що чекає на порушників

Проти чоловіків склали адмінпротоколи про спробу незаконного перетинання кордону. Їм загрожують штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн, або від 10 до 15 діб арешту. Матеріали щодо посередниці передали до поліції.

Нагадаємо, на Одещині військовозобов'язані вигадали нову тактику перетину кордону.

Раніше у регіоні викрили чергову схему для охочих незаконно залишити межі України.