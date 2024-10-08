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Вигадали нову тактику — на Одещині затримали велику групу ухилянтів

8 жовтня 2024 17:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ухилянти на Одещині вигадали нову тактику переходу кордону
Затримані прикордонниками порушники. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон, рухалися малими групами. Вони сподівалися, що так їх буде важче помітити. Але завдяки сучасній техніці порушників все ж таки затримали.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 8 жовтня.

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Схема руху

Чотирнадцять ухилянтів рухалися з Вінницької області через Одеську до сусідньої Молдови. Маршрут їм проклав адміністратор телеграм-каналу. За це кожен мав сплатити йому від 120 тис. грн до 160 тис. грн. 

За вказівкою організатора, чоловіки розділилися на групи по 3, 5 та 6 осіб. Втім, їх вистежили безпілотники з тепловізорами. Одна з груп намагалася втекти, отож прикордонникам довелося стріляти у повітря.

Що чекає на затриманих

На всіх 14 порушників склали адмінпротоколи про спробу незаконного перетинання кордону. Їм загрожують штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту. Тих, хто намагався втекти, також притягнуть до відповідальності за злісну непокору прикордонникам. За це їх можуть направити на виправні роботи строком від одного до двох місяців. 

Нагадаємо, на Одещині викрили чергову схему для бажаючих незаконно перетнути кордон. 

Також у Сумах благодійники продавали посвідчення волонтера ухилянтам.

кордон прикордонники Одеська область Новини Одеси ухилянти

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