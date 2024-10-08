Уклонисты в Одесской области придумали новую тактику перехода границы

Задержанные пограничниками нарушители. Фото: ГПСУ

Мужчины, пытавшиеся незаконно пересечь границу, двигались малыми группами. Они надеялись, что так их будет труднее заметить. Но благодаря современной технике нарушителей все же задержали.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 8 октября.

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Схема движения

Четырнадцать уклонистов двигались из Винницкой области через Одесскую в соседнюю Молдову. Маршрут им проложил администратор Telegram-канала. За это каждый должен заплатить ему от 120 тыс. грн до 160 тыс. грн.

По указанию организатора мужчины разделились на группы по 3, 5 и 6 человек. Впрочем, их выследили беспилотники с тепловизорами. Одна из групп пыталась убежать, так что пограничникам пришлось стрелять в воздух.

Что ждет задержанных

На всех 14 нарушителей составили админпротоколы о попытке незаконного пересечения границы. Им грозят штрафы от 8,5 тыс. грн. до 13,6 тыс. грн. или от 10 до 15 суток ареста. Тех, кто пытался скрыться, также привлекут к ответственности за злостное неповиновение пограничникам. За это их могут направить на исправительные работы на срок от одного до двух месяцев.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему для желающих незаконно пересечь границу.

Также в Сумах благотворители продавали удостоверение волонтера уклонистам.