Уклонисты в Одесской области придумали новую тактику перехода границы

Придумали новую тактику — в Одесской области задержали большую группу уклонистов
Мужчины, пытавшиеся незаконно пересечь границу, двигались малыми группами. Они надеялись, что так их будет труднее заметить. Но благодаря современной технике нарушителей все же задержали.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 8 октября.
Схема движения
Четырнадцать уклонистов двигались из Винницкой области через Одесскую в соседнюю Молдову. Маршрут им проложил администратор Telegram-канала. За это каждый должен заплатить ему от 120 тыс. грн до 160 тыс. грн.
По указанию организатора мужчины разделились на группы по 3, 5 и 6 человек. Впрочем, их выследили беспилотники с тепловизорами. Одна из групп пыталась убежать, так что пограничникам пришлось стрелять в воздух.
Что ждет задержанных
На всех 14 нарушителей составили админпротоколы о попытке незаконного пересечения границы. Им грозят штрафы от 8,5 тыс. грн. до 13,6 тыс. грн. или от 10 до 15 суток ареста. Тех, кто пытался скрыться, также привлекут к ответственности за злостное неповиновение пограничникам. За это их могут направить на исправительные работы на срок от одного до двух месяцев.
Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему для желающих незаконно пересечь границу.
Также в Сумах благотворители продавали удостоверение волонтера уклонистам.
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