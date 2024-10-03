В Одеській області перекрили черговий канал для ухилянтів

Прикордонники затримують ухилянтів. Фото: ДПСУ

Двоє мешканців Роздільнянського району налагодили бізнес з переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Послуги ділків коштували 7 тис. доларів з людини. Тепер на них чекає суд.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у четвер, 3 жовтня.

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Таксі для ухилянтів

За даними слідства, організатором схеми був місцевий мешканець. Через оголошення у соцмережах та знайомих він шукав чоловіків, які хотіли нелегально виїхати за кордон. Потім контакти клієнтів передавав спільникам — 61-річному і 37-річному "таксистам".

Молодший водій підбирав військовозобов'язаних в Одесі й відвозив до одного з прикордонних сіл. Там вони переховувалися на фермі у старшого чоловіка. Потім той підвозив ухилянтів до кордону й пояснював, як потрапити до невизнаного Придністров'я, обминаючи пункти пропуску.

Що буде з "таксистами"

Одного з водіїв викрили, коли він намагався переправити до Придністров'я чотирьох чоловіків. Другого затримали вдома. Їм оголосили про підозру у незаконному переправленні людей через кордон. "Таксистам" загрожує до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю строком до трьох років і конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під нічним домашнім арештом.

Стосовно клієнтів водіїв склали адмінпротоколи про спробу незаконного перетинання кордону.

Нагадаємо, на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів за допомогою системи "Шлях".

Також в Одеській області четверо чоловіків намагалися дістатися Румунії на байдарках.