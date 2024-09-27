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Майже спортсмени — на Одещині затримали чотирьох ухилянтів на байдарках

27 вересня 2024 10:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Четверо мешканців Одещини намагалися втекти за кордон на байдарках
Затримані прикордонниками порушники. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловіки намагалися потрапити до Румунії на гумових човнах. Але натрапили на прикордонний наряд. Тепер на них чекає адміністративна відповідальність.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Четверо мешканців Кілії, віком від 25 до 41 року, вирішили разом втекти до Румунії. Вони придбали в інтернет-магазині дві двомісні гумові надувні байдарки. Для переходу кордону вони обрали туманну ніч. 

Майже спортсмени — на Одещині затримали чотирьох ухилянтів на байдарках - фото 1
Вилучені прикордонниками човни. Фото: ДПСУ

Втікачі намагалися дістатись острова Кислицький на Дунаї, а звідти перебратися на румунський берег. Але їх виявили і затримали прикордонники. 

Покарання за незаконний перетин кордону

Незаконний перетин або спроба перетину кордону карається штрафом від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При цьому, відповідальність настає незалежно від того, вдалася спроба чи ні. 

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені прикордонники виявили під багажником вантажівки росіянина.

Також ми повідомляли, що з листопада почнуть діяти нові правила перетину кордону з Європейським Союзом.

Молдова прикордонники Одеська область закордон ухилянти

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