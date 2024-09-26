Росіянин намагався потрапити до Молдови під багажником фури

Прикордонники затримують порушників. Фото: ДПСУ

Мешканець російської Курщини мав заплатити 1 тис. євро за те, щоби нелегально проїхати до Молдови. Умови виявилися не надто комфортними, до того ж, мандрівці завадили прикордонники.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі у четвер, 26 вересня.

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Чоловік під багажником

Росіянин обіцяв заплатити водію вантажівки, якщо той переправить його за кордон. Шофер облаштував схованку під багажним відсіком. Там "клієнт" мав перебувати, поки не дістанеться Молдови. Але на трасі Одеса — Рені порушників затримали прикордонники.

Чоловік лежить під багажником. Фото: ДПСУ

Водія затримали, його машину вилучили. Стосовно мандрівника склали адмінпротокол.

Покарання за незаконний перетин кордону

За законом, незаконний перетин або спроба перетину кордону карається штрафом від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При цьому, відповідальність настає незалежно від того, вдалася спроба чи ні.

Нагадаємо, в Одесі перекрили черговий канал для виїзду ухилянтів з України. Його організатора підозрюють також в інших злочинах.

Також з листопада почнуть діяти нові правила перетину кордону з Європейським Союзом.