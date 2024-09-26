Россиянин пытался попасть в Молдову под багажником фуры

Пограничники задерживают нарушителей. Фото: ГПСУ

Житель российской Курщины должен был заплатить 1 тыс. евро за то, чтобы нелегально проехать в Молдову. Условия оказались не слишком комфортными, к тому же путешествию помешали пограничники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в четверг, 26 сентября.

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Человек под багажником

Россиянин обещал заплатить водителю грузовика, если тот переправит его за границу. Шофер обустроил тайник под багажным отсеком. Там "клиент" должен был находиться, пока не доберется до Молдовы. Но на трассе Одесса – Рени нарушителей задержали пограничники.

Мужчина лежит под багажником. Фото: ГПСУ

Водителя задержали, его машину изъяли. Относительно путешественника составили админпротокол.

Наказание за незаконное пересечение границы

По закону, незаконное пересечение или попытка пересечения границы карается штрафом от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн или административным арестом сроком до 15 суток. При этом ответственность наступает независимо от того, удалась попытка или нет.

Напомним, в Одессе перекрыли очередной канал для выезда уклонистов из Украины. Его организатор подозревается также в других преступлениях.

Также с ноября начнут действовать новые правила пересечения границы с Европейским Союзом.