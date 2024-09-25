В Одесі юрист вигадав хитру схему для ухилянтів

Працівники СБУ затримують підозрюваного. Фото: СБУ

В Одесі приватний юрист організував схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Він не тільки допомагав безпосередньо перейти кордон, але й обіцяв допомогу в інших незаконних оборудках.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області у середу, 25 вересня.

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Деталі схеми

За даними слідства, юрист за гроші обіцяв допомогти чоловікам призовного віку залишити територію України в обхід контрольно-пропускних пунктів. Для цього його спільники забезпечували призовникам трансфер до державного кордону та переправляли їх на моторному човні через Дунай на територію сусідньої держави.

Вилучені у затриманого гроші. Фото: СБУ

Крім того, підозрюваний запевняв клієнтів, що має знайомих в одному з відділів Державної виконавчої служби Одеської області, і через них без проблем зможе домовитися про необхідне рішення. Наприклад, одному з фігурантів виконавчих проваджень він запропонував закрити їх за 30 тис. грн.

Юриста затримали, коли він отримував 8 тис. доларів від охочого виїхати з України.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди і в організації незаконного переправлення через кордон.

Нагадаємо, в Одесі затримали прикордонника, який допомагав залишати Україну військовозобов'язаним.

Раніше в Одесі перекрили дві схеми переправки ухилянтів за кордон.