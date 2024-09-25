В Одесі юрист вигадав хитру схему для ухилянтів

В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото
В Одесі приватний юрист організував схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Він не тільки допомагав безпосередньо перейти кордон, але й обіцяв допомогу в інших незаконних оборудках.
Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області у середу, 25 вересня.
Деталі схеми
За даними слідства, юрист за гроші обіцяв допомогти чоловікам призовного віку залишити територію України в обхід контрольно-пропускних пунктів. Для цього його спільники забезпечували призовникам трансфер до державного кордону та переправляли їх на моторному човні через Дунай на територію сусідньої держави.
Крім того, підозрюваний запевняв клієнтів, що має знайомих в одному з відділів Державної виконавчої служби Одеської області, і через них без проблем зможе домовитися про необхідне рішення. Наприклад, одному з фігурантів виконавчих проваджень він запропонував закрити їх за 30 тис. грн.
Юриста затримали, коли він отримував 8 тис. доларів від охочого виїхати з України.
Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди і в організації незаконного переправлення через кордон.
Нагадаємо, в Одесі затримали прикордонника, який допомагав залишати Україну військовозобов'язаним.
Раніше в Одесі перекрили дві схеми переправки ухилянтів за кордон.
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