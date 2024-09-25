В Одессе юрист придумал хитрую схему для уклонистов

Сотрудники СБУ задерживают подозреваемого. Фото: СБУ

В Одессе частный юрист организовал схему выезда военнообязанных за границу. Он не только помогал непосредственно перейти границу, но и обещал помощь в других незаконных сделках.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области в среду, 25 сентября.

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Детали схемы

По данным следствия, юрист за деньги обещал помочь мужчинам призывного возраста покинуть территорию Украины в обход контрольно-пропускных пунктов. Для этого его подельники обеспечивали призывникам трансфер к государственной границе и переправляли их на моторной лодке через Дунай на территорию соседнего государства.

Изъятые у задержанного деньги. Фото: СБУ

Кроме того, подозреваемый уверял клиентов, что у него есть знакомые в одном из отделов Государственной исполнительной службы Одесской области, и через них без проблем сможет договориться о необходимом решении. Например, одному из фигурантов исполнительных производств он предложил закрыть их за 30 тыс. грн.

Юриста задержали, когда он получал 8 тыс. долларов от желающего уехать из Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и организации незаконной переправки через границу.

Напомним, в Одессе задержали пограничника, который помогал покидать Украину военнообязанным.

Ранее в Одессе перекрыли две схемы переправки уклонистов за границу.