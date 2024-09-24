Одеський прикордонник за 4000 доларів обіцяв провести ухилянта до Молдови

Правоохоронці затримують порушника. Фото: ДПСУ

На Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ разом з прокуратурою та поліцією затримали прикордонника. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 24 вересня.

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Обставини затримання

За даними слідства, прикордонник отримав 4000 доларів за те, щоби доставити військовозобов'язаного чоловіка до кордону для подальшого переправлення у Молдову.

Військовослужбовця "взяли на гарячому" під час отримання грошей.

Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Одещині перекрили дві схеми для ухилянтів. Одну з них налагодили проросійські блогери.

Також ми повідомляли про депутатку Подільської міської ради, яка відпочиває за кордоном, попри те, що виїзд з України для представників місцевого самоврядування обмежений.

