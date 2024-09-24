Одеський прикордонник за 4000 доларів обіцяв провести ухилянта до Молдови

Допомагав ухилянту за хабар — на Одещині затримали прикордонника
На Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ разом з прокуратурою та поліцією затримали прикордонника. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 24 вересня.
Обставини затримання
За даними слідства, прикордонник отримав 4000 доларів за те, щоби доставити військовозобов'язаного чоловіка до кордону для подальшого переправлення у Молдову.
Військовослужбовця "взяли на гарячому" під час отримання грошей.
Наразі він перебуває під вартою.
Нагадаємо, на Одещині перекрили дві схеми для ухилянтів. Одну з них налагодили проросійські блогери.
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