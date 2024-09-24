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Помогал уклонисту за взятку — в Одесской области задержали пограничника

24 сентября 2024 17:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский пограничник за 4000 долларов обещал провести уклониста в Молдову
Правоохранители задерживают нарушителя. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПСУ вместе с прокуратурой и полицией задержали пограничника. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 24 сентября.

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Обстоятельства задержания

По данным следствия, пограничник получил 4000 долларов за то, чтобы доставить военнообязанного мужчину в границу для дальнейшей переправки в Молдову.

Военнослужащего "взяли с поличным" во время получения денег.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Одесской области перекрыли две схемы для уклонистов. Одну из них наладили пророссийские блоггеры.

Также мы сообщали о депутатке Подольського городского совета, которая отдыхает за рубежом, несмотря на то, что выезд из Украины для представителей местного самоуправления ограничен.

Одесса пограничники Одесская область Новости Одессы уклонисты

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