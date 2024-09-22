Депутатка міськради з Одещини публікує фото з відпочинку в Іспанії

А у нас гуляночка — депутатка з Одещини відпочиває на Майорці під час війни
Депутатка Подільської міської ради Ірина Малохович публікує фото і відео з відпочинку на середземноморському острові. При цьому, для депутатів місцевих рад існують обмеження на виїзд за кордон.
Про своє перебування на Майорці в Іnstagram повідомляє сама Ірина Малохович.
У пошуках магнітиків
Депутатка публікує фото і відео, на яких з подругами катається на яхті, відпочиває на пляжі, співає пісні Вєрки Сердючки і купляє магніти на пам'ять.
Чи можуть місцеві депутати виїжджати за кордон
За законом, у період воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон тільки у чотирьох випадках:
- службового відрядження;
- якщо це депутат жінка або чоловік, який є одиноким батьком, які збираються виїхати за межі України для супроводження туди своєї дитини/дітей віком до 18 років (включно), або щоби відвідати таких дітей, які вже там перебувають, що потрібно підтвердити відповідними документами;
- якщо він/вона потребують лікування за кордоном, за наявності листа міністра охорони здоров’я, у якому підтверджується, що цю особу можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я за кордоном;
- якщо такий виїзд спричинений смертю за кордоном одного із членів сім’ї депутата першого або другого ступеня споріднення.
Що стосується закордонного відрядження депутата місцевої ради — необхідним є наявність рішення про службове відрядження.
Що відомо про депутатку
Ірина Малохович працює виконавчим директором у приватного підприємця Олександра Коєва. Депутаткою Подільської міської ради її обрали у 2020 році від партії "Слуга народу". У раді вона входить до комісії з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв'язку та торгівлі.
Судячи з декларацій, раніше Ірина Малохович працювала бібліотекаркою у відділі культури і туризму Куяльницької сільради.
Нагадаємо, чиновник міграційної служби в Одесі записав елітне авто на маму, яка навіть не має водійських прав.
Також в Одесі колишня кандидатка в депутати від партії мера отримала земельну ділянку біля моря за смішною ціною.
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