Депутат горсовета из Одесщины публикует фото по отдыху в Испании

Депутат Подольского горсовета Ирина Малохович в Испании. Фото: Instagram

Депутатка Подольского городского совета Ирина Малохович публикует фото и видео отдыха на средиземноморском острове. При этом для депутатов местных советов существуют ограничения на выезд за границу.

О своем пребывании на Майорке в Instagram сообщает сама Ирина Малохович.

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Депутат публикует фото и видео, на которых с подругами катается на яхте, отдыхает на пляже, поет песни Верки Сердючки и покупает магниты на память.

Могут ли местные депутаты уезжать за границу

По закону, в период военного положения депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу только в четырех случаях:

служебной командировки;

если это депутат женщина или мужчина, который является одиноким родителем и собирается выехать за пределы Украины для сопровождения туда своего ребенка/детей до 18 лет (включительно), или чтобы посетить таких детей, которые уже там находятся, что нужно подтвердить соответствующими документами;

если он/она нуждается в лечении за границей, при наличии письма министра здравоохранения, в котором подтверждается, что это лицо могут принять на лечение учреждения здравоохранения за границей;

если такой выезд вызван смертью за границей одного из членов семьи депутата первой или второй степени родства.

Что касается заграничной командировки депутата местного совета — необходимо наличие решения о служебной командировке.

Что известно о депутатке

Ирина Малохович работает исполнительным директором частного предпринимателя Александра Коева. Депутаткой Подольского городского совета ее избрали в 2020 году от партии "Слуга народа". В совете она входит в комиссию по экономике, предпринимательству, транспорту, связи и торговле.

Судя по декларациям, ранее Ирина Малохович работала библиотекаршей в отделе культуры и туризма Куяльницкого сельсовета.

Напомним, чиновник миграционной службы в Одессе записал элитный автомобиль на маму, которая даже не имеет водительских прав.

Также в Одессе бывшая кандидатка в депутаты от мэра получила земельный участок у моря по смешной цене.