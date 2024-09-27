Четверо жителей Одесщины пытались сбежать за границу на байдарках

Задержанные пограничниками нарушители. Фото: ГПСУ

Мужчины пытались попасть в Румынию на резиновых лодках. Но наткнулись на пограничный наряд. Теперь их ждет административная ответственность.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Готовились заранее

Четверо жителей Килии в возрасте от 25 до 41 года решили вместе бежать в Румынию. Они приобрели в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Для перехода границы они избрали туманную ночь.

Изъятые пограничниками лодки. Фото: ГПСУ

Беглецы пытались добраться до острова Кислицкого на Дунае, а оттуда перебраться на румынский берег. Но они были обнаружены и задержаны пограничниками.

Наказание за незаконное пересечение границы

Незаконное пересечение или попытка пересечения границы карается штрафом от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн или административным арестом сроком до 15 суток. При этом ответственность наступает независимо от того, удалась попытка или нет.

Напомним, на трассе Одесса — Рени пограничники обнаружили под багажником грузовик россиянина.

Также мы сообщали, что с ноября начнут действовать новые правила пересечения границы с Европейским Союзом.