В Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов

Пограничники задерживают уклонистов. Фото: ГПСУ

Двое жителей Раздельнянского района наладили бизнес по переправке военнообязанных в Молдову. Услуги дельцов стоили 7 тыс. долларов с человека. Теперь их ожидает суд.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг, 3 октября.

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Такси для уклонистов

По данным следствия, организатором схемы являлся местный житель. Через объявления в соцсетях и знакомых он искал мужчин, желающих нелегально уехать за границу. Затем контакты клиентов передавал сообщникам — 61-летнему и 37-летнему "таксистам".

Младший водитель подбирал военнообязанных в Одессе и отвозил в одно из пограничных сел. Там они прятались на ферме у старшего мужчины. Затем тот подвозил уклонистов к границе и объяснял, как попасть в непризнанное Приднестровье, минуя пункты пропуска.

Что будет с "таксистами"

Одного из водителей разоблачили, когда он пытался переправить в Приднестровье четырех мужчин. Второго задержали дома. Им объявили о подозрении в незаконной переправке людей через границу. "Таксистам" грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. В настоящее время они находятся под ночным домашним арестом.

В отношении клиентов водителей составили админпротоколы о попытке незаконного пересечения границы.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему переправки уклонистов с помощью системы "Шлях".

Также в Одесской области четверо мужчин пытались добраться до Румынии на байдарках.