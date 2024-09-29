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Переправляли осіб через кордон за системою "Шлях" — на Одещині викрили схему

29 вересня 2024 15:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон
Поліція ліквідувала канал незаконного переправлення чоловіків. Фото: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі правоохоронці викрили організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Схема діяла за допомогою системи "Шлях", що дозволяло виїжджати з країни водіям, які не повертались.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Правоохоронцям вдалося встановити організатора незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Ним виявився колишній керівник логістичної компанії Одеської області. За грошову винагороду він вносив неправдиві дані до інформаційної системи "Шлях", що дозволяло чоловікам безперешкодно виїжджати з країни. Попередньо встановлено, що таким чином було переправлено щонайменше сім осіб.

Переправляли осіб через кордон за системою "Шлях" — на Одещині ліквідовано схему - фото 1
Обшуки у фігуранта справи. Фото: ДПСУ

Чоловіки, які користувались цією схемою, виїжджали за кордон як водії транспортних засобів, однак не поверталися назад. Автівки залишали за кордоном, а згодом їх повертали інші люди.

Яке покарання за переправлення осіб

Під час обшуків у підозрюваних вилучили предмети, що мають доказове значення та підтверджують їхню незаконну діяльність. Наразі фігуранту оголошено підозру за статтями 332 та 362 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі понад 1,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, одесити хотіли нелегально перетнути кордон з Молдовою, але їхня авантюра скінчилася в соняшниковому полі, де їх наздогнали та затримали прикордонники.

Також ми писали, що в Одеській області викрили правоохоронця, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникати служби.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ухилянти шлях

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