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Переправляли лиц через границу по системе "Шлях" — на Одесчине разоблачили схему

29 сентября 2024 15:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через границу
Полиция ликвидировала канал незаконной переправки мужчин. Фото: ГНСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе правоохранители разоблачили организатора незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Схема действовала с помощью системы "Шлях", что позволяло выезжать из страны не возвращавшимся водителям.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Переправляли мужчин за границу

Правоохранителям удалось установить организатора незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Им оказался бывший руководитель логистической компании Одесской области. За денежное вознаграждение он вносил ложные данные в информационную систему "Путь", что позволяло мужчинам беспрепятственно уезжать из страны. Предварительно установлено, что таким образом было переправлено по меньшей мере семь человек.

Переправляли лиц через границу по системе "Путь" — в Одесской области ликвидирована схема - фото 1
Обыски у фигуранта дела. Фото: ГНСУ

Мужчины, которые использовали эту схему, выезжали за границу как водители транспортных средств, однако не возвращались назад. Автомобили оставляли за границей, а впоследствии их возвращали другие люди.

Какое наказание за переправку лиц

Во время обысков у подозреваемых изъяли предметы, имеющие доказательство и подтверждающие их незаконную деятельность. Пока фигуранту объявлено подозрение по статьям 332 и 362 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 1,8 миллиона гривен.

Напомним, одесситы хотели нелегально пересечь границу с Молдовой, но их авантюра закончилась в поле подсолнуха, где их догнали и задержали пограничники.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам избегать службы.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы уклонисты путь

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