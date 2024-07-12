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Поліцейський Одещини сприяв втечі ухилянтів — деталі схеми

12 липня 2024 11:29
Верзілова Єлизавета - редактор
Правоохоронець з Одещини допомагав призовникам тікати закордон: ДБР
ДБР викрило правоохоронця на Одещині. Фото: ДБР
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області викрили правоохоронця, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникати служби.  Чоловік надавав вказівки ухилянтам, як "безпечно" потрапити до Молдови, за що наразі йому загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Деталі схеми

Поліцейський з Одещини запропонував своєму знайомому організувати "бізнес" з перевезення ухилянтів. Спільник шукав клієнтів у Сумській та Харківській областях, домовлявся про оплату і доставляв їх в Одеську область. 

Далі вже місцевий правоохоронець допомагав переправляти їх через кордон та пояснював, як обійти пункти пропуску. За свої послуги вони брали від 1,5 до 2,5 тисяч доларів з одного "клієнта". 

Що загрожує

Правоохоронець вже отримав підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Випадки переправлення ухилянтів з Одещини закордон

Ми писали, що житель Одещини планував відвезти до Молдови чоловіку призовного віку.  За свої послуги він просив 3 000 доларів, обіцяючи за них сховати "клієнта" у вантажівці, аби проїхати КПП.

Окрім цього, в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів  до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю,  призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.

Одеса Молдова ДБР поліція Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація злочин ухилянти

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