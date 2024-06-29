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Мали сплатити натурою — на Одещині викрили ухилянтів та перевізників

29 червня 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Замість оплати мали працювати фізично: на Одещині викрили ухилянтів
На Одещині викрили ухилянтів та перевізників. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів  до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Деталі схеми

Організатором схеми був 25-річний громадянин Молдови. Він приїхав в Україну до свого неповнолітнього брата, якого залучив до плану. Так, молдаванин запропонував своїм двом знайомим можливість "мігрувати" за кордон. За планом, неповнолітній брат переводив би порушників через кордон, а організатор — лише контролював процес. 

громадянин Молдови організував схему перевезення ухилянтів
Організатор схеми. Фото: ДПСУ

"Клієнти" мали розплатитися за таку послугу фізичною працею. Вони повинні були виконувати сільськогосподарські роботи на угіддях іноземця в Молдові. Однак коли всі четверо поїхали до кордону, їх затримали співробітники ДПСУ неподалік села Удобне.

Що загрожує порушникам

Наразі стосовно братів направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. 

Щодо втікачів, прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання державного кордону України". Їм загрожує адміністративний арешт на 15 діб або штраф на суму до 13 600 грн.

Спроби перетнути держкордон на Одещині

Ми писали, що понад 20 призовників хотіли потрапити до Молдови з території Одеської області.  Усім "туристам" вказівки надав невідомий "туроператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили понад 40 ухилянтів, яких водії бусів хотіли доставити до так званого Придністров'я. За свої послуги перевізники вимагали від 5 тисяч доларів до 18,5 тисячі доларів з людини.

Одеса
війна
Молдова
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
злочин
ухилянти
ДПСУ

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