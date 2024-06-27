Групу з 24 ухилянтів викрили на Одещині: деталі мандрівки

На Одещині викрили 24 порушника кордону. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили групу з понад 20 призовників, які хотіли потрапити до Республіки Молдова. Усім "туристам" вказівки надав невідомий "тур-оператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 000 євро.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Невідомі організували "туристичний тур" до Молдови та зібрали одразу велику групу бажаючих. За 12 тисяч євро з кожного група з 24 чоловіків призовного віку хотіла потрапити до сусідньої країни, оминаючи пункти пропуску так званими "зеленими маршрутами". Усього на цій партії ухилянтів організатори мали заробити 300 000 євро, однак грошей так і не побачили, адже "туристів" викрили прикордонники.

Прикордонники зупинили втечу призовників. Фото: скриншот

Відносно затриманих складено адмінпротоколи. Анонімних організаторів розшукують, триває слідство.

Спроби перетнути держкордон на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили понад 40 ухилянтів, яких водії бусів хотіли доставити до так званого Придністров'я. За свої послуги перевізники вимагали від 5000 доларів до 18 500 доларів з людини.

Також ми повідомляли, що на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою, вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.