Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону за плату arrow

В Одесі затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону за плату

22 червня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
2 500 доларів за маршрут до сусідньої країни: в Одесі викрили бізнес на ухилянтах
Затримання організаторів незаконної втечі за кордон. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

За даними правоохоронців, організаторами цієї діяльності виявилися двоє місцевих жителів: 25-річний одесит та 30-річний спільник. Вони спілкувались з 29-річним чоловіком із Харківської області через популярний месенджер. Після обумовлення деталей та оплати в сумі 2 500 доларів, яку передав харків'янин, злочинці організували його перевезення на одну із залізничних станцій Одещини. Звідти він мав перетнути кордон із сусідньою державою. Після прибуття ухилянта організатори мали забезпечити йому покрокові інструкції та рекомендації щодо подальшого перетину кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Проте горе-бізнесменів затримали правоохоронці. У них  вилучили гроші, мобільні телефони, транспортний засіб та інші докази.

Яке покарання

За даними правоохоронців, обом підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Наразі розглядається питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство веде подальше розслідування цієї кримінальної справи.

Більше про ухилянтів

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.

Також ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Додамо, громадяни Молдови намагалися незаконно переправити 19-річного українця через державний кордон. Втеча не вдалась, і чоловіки були затримані прикордонниками Білгород-Дністровського загону.

Одеса
поліція
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту