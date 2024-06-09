На Одещині затримали чергового ухилянта та його переправників

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

На Одещині громадяни Молдови намагалися незаконно переправити 19-річного українця через державний кордон. Втеча не вдалась, і чоловіки були затримані прикордонниками Білгород-Дністровського загону.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Деталі втечі

За даними прикордонників, вони отримали оперативну інформацію про рух невідомих у бік кордону і підняли в небо безпілотник для моніторингу ситуації. Почувши звук БпЛА, провідник і "клієнт" спробували сховатися під кущем, але їх план зазнав краху. Пізніше з'ясувалося, що мати українця домовилася про трансфер свого сина до Молдови за 1,5 тисячі доларів США. Горе-бізнесмен незаконного переправлення, приїхав на "діло" зі своїм товаришем, водієм. Його задача полягала у підвезенні організатора втечі в Україну та у зворотному напрямку, а також доставлені ухилянта до кордону.

Яке покарання

Відносно затриманих чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення. Також щодо двох іноземців направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Інші випадки незаконного перетину кордону

Нагадаємо, в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми повідомляли, що росіянин, який проживав на території Одещини, хотів допомогти киянину втекти до Молдови. Проте, коли його намір викрили прикордонники, чоловік почав бійку.