В Одесской области задержали очередного ухилятеля и его переправителей

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

В Одесской области граждане Молдовы пытались незаконно переправить 19-летнего украинца через государственную границу. Бегство не удалось, и мужчины были задержаны пограничниками Белгород-Днестровского отряда.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали побега

По данным пограничников, они получили оперативную информацию о движении неизвестных в сторону границы и подняли в небо беспилотник для мониторинга ситуации. Услышав звук БпЛА, проводник и "клиент" попытались скрыться под кустом, но их план потерпел крушение. Позже выяснилось, что мать украинца договорилась о трансфере своего сына в Молдову за 1,5 тысячи долларов США. Горе-бизнесмен незаконной переправки, приехал на "дело" со своим товарищем, водителем. Его задача заключалась в подвозе организатора побега в Украину и в обратном направлении, а также доставлении уклониста к границе.

Какое наказание

Относительно задержанных мужчин составлены протоколы об административном правонарушении. Также в отношении двух иностранцев направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Другие случаи незаконного пересечения границы

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклоняющимся выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что россиянин, проживавший на территории Одесчины, хотел помочь киевлянину бежать в Молдову. Однако, когда его намерение разоблачили пограничники, мужчина начал драку.