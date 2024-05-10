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Побив прикордонника, бо не вийшло вивезти ухилянта — на Одещині затримали росіянина

10 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Побив прикордонника, бо не вийшло вивезти ухилянта — на Одещині затримали росіянина
Охоронці кордону України у роботі. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіянин, який проживав на території Одещини, хотів допомогти киянину втекти до Молдови. Проте коли його намір викрили прикордонники чоловік почав бійку. 

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі інциденту

Порушником виявився 48-річний росіянин, який мав довідку на постійне проживання у селі Євгенівка Болградського району Одещини. Він сприяв тому, аби 38-річний житель Києва незаконно дістався сусідньої країни, проте спільників викрили охоронці кордону. 

Коли ж росіянин зрозумів, що план не спрацював — здійснив напад на прикордонника, побив його та намагався відібрати травматичний пістолет. На вимоги припинити він ніяк не відреагував, тож військовослужбовці його затримали силою. 

Яке покарання загрожує 

Росіянину повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Він звинувачується у  незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за що передбачено максимальне покарання у вигляді до дев'яти років позбавлення волі.

На киянина склали протокол про адміністративне правопорушення  за ст. 204-1ККУ — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Йому загрожує адміністративний арешт на 15 діб.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали раніше, що в Молдові затримали прикордонників та цивільних, які організовували втечу українця закордон. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.

Київ
Одеса
бійка
зброя
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прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
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ухилянти

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