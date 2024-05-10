Избил пограничника, потому что не вышло вывезти уклониста — на Одесчине задержали россиянина

Охранники границы Украины в работе. Фото: ГНСУ

Россиянин, проживавший на территории Одесчины, хотел помочь киевлянину бежать в Молдову. Однако, когда его намерения разоблачили пограничники, мужчина начал драку.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали инцидента

Нарушителем оказался 48-летний россиянин, у которого была справка на постоянное проживание в селе Евгеньевка Болградского района Одесчины. Он способствовал тому, чтобы 38-летний житель Киева незаконно добрался до соседней страны, однако сообщников разоблачили охранники границы.

Когда россиянин понял, что план не сработал — совершил нападение на пограничника, избил его и пытался отобрать травматический пистолет. На требования прекратить он никак не отреагировал, так что военнослужащие его задержали силой.

Какое наказание грозит

Россиянину сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Он обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что предусмотрено максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы.

На киевлянина составили протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 УКУ — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. Ему грозит административный арест на 15 суток.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы писали ранее, что в Молдове задержали пограничников и гражданских, которые организовывали побег украинца за границу. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно добраться до Молдовы. Уклонисты пытались двигаться незаметно и прятались в траве, но все равно их заметили с помощью дрона.