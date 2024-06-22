2 500 долларов за маршрут в соседнюю страну: в Одессе разоблачили бизнес на уклонистах

Задержание организаторов незаконного бегства за границу. Фото: Нацполиция

На Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

За даними правоохоронців, організаторами цієї діяльності виявилися двоє місцевих жителів: 25-річний одесит та 30-річний спільник. Вони спілкувались з 29-річним чоловіком із Харківської області через популярний месенджер. Після обумовлення деталей та оплати в сумі 2 500 доларів, яку передав харків'янин, злочинці організували його перевезення на одну із залізничних станцій Одещини. Звідти він мав перетнути кордон із сусідньою державою. Після прибуття ухилянта організатори мали забезпечити йому покрокові інструкції та рекомендації щодо подальшого перетину кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Проте горе-бізнесменів затримали правоохоронці. У них вилучили гроші, мобільні телефони, транспортний засіб та інші докази.

Яке покарання

За даними правоохоронців, обом підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Наразі розглядається питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство веде подальше розслідування цієї кримінальної справи.

Більше про ухилянтів

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.

Також ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Додамо, громадяни Молдови намагалися незаконно переправити 19-річного українця через державний кордон. Втеча не вдалась, і чоловіки були затримані прикордонниками Білгород-Дністровського загону.