Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Путешествие в Молдову за 300 тысяч евро — в Одесской области разоблачили группу уклонистов arrow

Путешествие в Молдову за 300 тысяч евро — в Одесской области разоблачили группу уклонистов

27 июня 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Группу из 24 уклонистов разоблачили в Одесской области: детали путешествия
В Одесской области разоблачили 24 нарушителя границы. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники разоблачили группу из более 20 призывников, которые хотели попасть в Республику Молдова. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен был получить за их переправку около 300 000 евро.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Читайте также:

Детали неудачного путешествия

Неизвестные организовали "туристический тур" в Молдову и собрали большую группу желающих. За 12 тысяч евро с каждого группа из 24 мужчин призывного возраста хотела попасть в соседнюю страну, оминая пункты пропуска так называемыми "зелеными маршрутами". Всего на этой партии уклонистов организаторы должны были заработать 300 000 евро, однако денег так и не увидели, ведь "туристов" разоблачили пограничники.

24 призывника разоблачили в Одесской области
Пограничники остановили бегство призывников. Фото: скриншот

Относительно задержанных составлены админпротоколы. Анонимных организаторов разыскивают, идет следствие.

Попытки пересечь госграницу на Одесчине

Мы писали, что в Одесской области разоблачили более 40 уклонистов, которых водители бусов хотели доставить в так называемое Приднестровье. За свои услуги перевозчики требовали от 5000 долларов до 18 500 долларов с человека.

Также мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, которые организовали схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.

Одесса
война
Молдова
евро
пограничники
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024