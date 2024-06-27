Группу из 24 уклонистов разоблачили в Одесской области: детали путешествия

В Одесской области разоблачили 24 нарушителя границы. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники разоблачили группу из более 20 призывников, которые хотели попасть в Республику Молдова. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен был получить за их переправку около 300 000 евро.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Неизвестные организовали "туристический тур" в Молдову и собрали большую группу желающих. За 12 тысяч евро с каждого группа из 24 мужчин призывного возраста хотела попасть в соседнюю страну, оминая пункты пропуска так называемыми "зелеными маршрутами". Всего на этой партии уклонистов организаторы должны были заработать 300 000 евро, однако денег так и не увидели, ведь "туристов" разоблачили пограничники.

Пограничники остановили бегство призывников. Фото: скриншот

Относительно задержанных составлены админпротоколы. Анонимных организаторов разыскивают, идет следствие.

Попытки пересечь госграницу на Одесчине

Мы писали, что в Одесской области разоблачили более 40 уклонистов, которых водители бусов хотели доставить в так называемое Приднестровье. За свои услуги перевозчики требовали от 5000 долларов до 18 500 долларов с человека.

Также мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, которые организовали схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.