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Перевозили роту ухилянтів до так званого Придністров'я — на Одещині зупинили канал втечі призовників

25 червня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З Одещини 47 чоловіків намагались потрапити до Молдови: деталі
На Одещині зупинили транспорт з ухилянтами. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області прикордонники зупинили чотири мікроавтобуси, в яких переховувались понад 40 ухилянтів.  Водії намагались вивезти  призовників до так званого Придністров'я, та тепер їм загрожує ув'язнення. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Житель Одеської області залучив кількох спільників, зокрема правоохоронця. Фігуранти підшукували клієнтів через соцмережі, та за гроші пропонували втечу від мобілізації. Вартість такого "квитка на втечу" становила від 5 000 до 18 500 доларів. 

Зловмисники підвозили клієнтів до кордону, висаджували з транспорту та надавали інструктаж, як потрапити за межі України, оминаючі усі КПП. Правоохоронці викрили підозрюваних під час спроби перевезти 47 військовозобов’язаних до лісосмуги поблизу з кордоном невизнаного Придністров’я. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору". Тільки на цій "партії" ухилянтів ділки розраховували заробити близько одного мільйона доларів.

Яке покарання

Учасників угруповання затримали, їм повідомили  про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору — 13,6 млн грн, правоохоронцю — 3 млн грн. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та кола причетних осіб.

Інші схеми перевезення ухилянтів закордон

Ми писали раніше, що на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.

Одеса
війна
Молдова
прикордонники
Одеська область
прокуратура
військовий призов
Придністров'я
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти

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