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Перевозили роту уклонистов в так званое Приднестровье — на Одесчине накрыли канал побега призывников

25 июня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Из Одесской области 47 мужчин пытались попасть в Молдову: детали
В Одесской области остановили транспорт с уклонистами. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники остановили четыре микроавтобуса, в которых скрывались более 40 уклонистов. Водители пытались вывезти призывников в так называемое Приднестровье, но теперь им грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Житель Одесской области привлек нескольких сообщников, в том числе правоохранителя. Фигуранты подыскивали клиентов через соцсети, и за деньги предлагали бегство от мобилизации. Стоимость такого "билета на побег" составляла от 5 000 до 18 500 долларов.

Злоумышленники подвозили клиентов к границе, высаживали с транспорта и предоставляли инструктаж, как попасть за пределы Украины, обходя все КПП. Правоохранители разоблачили подозреваемых при попытке перевезти 47 военнообязанных к лесополосе вблизи с границей непризнанного Приднестровья.Остальные 53 не успели добраться до "точки сбора". Только на этой "партии" уклонисов дельцы рассчитывали заработать около одного миллиона долларов.

Какое наказание

Участников группировки задержали, им сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332
УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Организатору и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору — 13,6 млн грн, правоохранителю — 3 млн грн. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и круга причастных лиц.

Другие схемы перевозки уклонистов заграницу

Мы писали ранее, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, организовавших схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они потребовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники задержали перевозчика и трех мужчин призывного возраста, они нелегально пытались пересечь границу с Молдовой. "Таксиста" уклонистов обнаружили через интернет.

Одесса
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Молдова
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Одесская область
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Новости Одессы
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