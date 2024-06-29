Вместо оплаты должны были работать физически: в Одесской области разоблачили уклонистов

В Одесской области разоблачили уклонистов и перевозчиков. Фото: ГПСУ

В Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы те работали на организаторов побега. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Детали схемы

Организатором схемы являлся 25-летний гражданин Молдовы. Он приехал в Украину к своему несовершеннолетнему брату, которого привлек к плану. Так, молдаванин предложил своим двум знакомым возможность "мигрировать" за границу. По плану, несовершеннолетний брат переводил бы нарушителей через границу, а организатор — только контролировал процесс.

Организатор схемы. Фото: ГПСУ

"Клиенты" должны были расплатиться за такую услугу физическим трудом. Они обязаны были делать сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца в Молдове. Однако, когда все четверо поехали к границе, их задержали сотрудники ГПСУ возле села Удобное.

Что грозит нарушителям

В отношении братьев направлено сообщение в Национальную полицию о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Относительно беглецов, пограничники составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Им грозит административный арест на 15 суток или штраф в сумме до 13 600 грн.

Попытки пересечь госграницу на Одесчине

Мы писали, что более 20 призывников хотели попасть в Молдову с территории Одесской области. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "туроператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили более 40 уклонистов, которых водители бусов хотели доставить в так называемое Приднестровье. За свои услуги перевозчики требовали от 5 тысяч долларов до 18,5 тысячи долларов с человека.