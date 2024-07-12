Правоохранитель из Одесчины помогал призывникам убегать за границу: ГБР

ГБР разоблачило правоохранителя в Одесской области. Фото: ГБР

В Одесской области разоблачили правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам избегать службы. Мужчина давал указания уклонистам, как "безопасно" попасть в Молдову, за что ему угрожает лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР .

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Детали схемы

Полицейский с Одесчины предложил своему знакомому организовать "бизнес" по перевозке уклонистов. Сообщник искал клиентов в Сумской и Харьковской областях, договаривался об оплате и доставлял их в Одесскую область.

Далее местный правоохранитель помогал переправлять их через границу и объяснял, как обойти пункты пропуска. За свои услуги они брали от 1,5 до 2,5 тысячи долларов с одного "клиента".

Что угрожает

Правоохранитель уже получил подозрение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Случаи переправки ухилянтов из Одесчины за границу

Мы писали, что житель Одесчины планировал отвезти в Молдову мужчину призывного возраста. За свои услуги он просил 3 000 долларов, обещая за них спрятать "клиента" в грузовике, чтобы проехать КПП.



Кроме этого, в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонян в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.