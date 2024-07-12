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Полицейский Одесчины способствовал бегству уклонистов — детали схемы

12 июля 2024 11:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Правоохранитель из Одесчины помогал призывникам убегать за границу: ГБР
ГБР разоблачило правоохранителя в Одесской области. Фото: ГБР
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области разоблачили правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам избегать службы. Мужчина давал указания уклонистам, как "безопасно" попасть в Молдову, за что ему угрожает лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР .

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Детали схемы

Полицейский с Одесчины предложил своему знакомому организовать "бизнес" по перевозке уклонистов. Сообщник искал клиентов в Сумской и Харьковской областях, договаривался об оплате и доставлял их в Одесскую область.

Далее местный правоохранитель помогал переправлять их через границу и объяснял, как обойти пункты пропуска. За свои услуги они брали от 1,5 до 2,5 тысячи долларов с одного "клиента".

Что угрожает

Правоохранитель уже получил подозрение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Случаи переправки ухилянтов из Одесчины за границу

Мы писали, что житель Одесчины планировал отвезти в Молдову мужчину призывного возраста. За свои услуги он просил 3 000 долларов, обещая за них спрятать "клиента" в грузовике, чтобы проехать КПП.

Кроме этого, в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонян в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

Одесса Молдова ГБР полиция Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация преступление уклонисты

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