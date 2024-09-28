Прикордонники викрили два випадки фіктивних шлюбів для уникнення мобілізації

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Орлівка", що на Одещині, прикордонники розкрили шахрайську схему двох чоловіків. Вони уклали фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Уклали фіктивні шлюби

За словами прикордонників, у першому випадку 31-річний житель Житомирщини одружився з жінкою на 10 років старшою за нього. На питання прикордонників чоловік заявив, що везе дружину на лікування до Туреччини, але вона стверджувала, що чоловік їде на роботу. Попри те, що шлюб був укладений лише три місяці тому, подружжя не знало особистих даних одне одного, не пам’ятало дату весілля та навіть не проживало разом.

Називав дружину сестрою

Другий випадок стосується 31-річного жителя Одеської області, який також одружився з жінкою з інвалідністю. Разом з ними у машині була дівчина, яку чоловік представив як свою двоюрідну сестру, але прикордонники встановили, що вона є його цивільною дружиною, з якою вони мають двох дітей.

Яке покарання за фіктивний шлюб

Це порушує ст. 332 КК України про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Це порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину.

Нагадаємо, одесити хотіли нелегально перетнути кордон з Молдовою, але їхня авантюра скінчилася в соняшниковому полі, де їх наздогнали та затримали прикордонники.

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