Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Уклали фіктивні шлюби — на Одещині виявили двох ухилянтів arrow

Уклали фіктивні шлюби — на Одещині виявили двох ухилянтів

28 вересня 2024 17:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Прикордонники викрили два випадки фіктивних шлюбів для уникнення мобілізації
Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У пункті пропуску "Орлівка", що на Одещині, прикордонники розкрили шахрайську схему двох чоловіків. Вони уклали фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Уклали фіктивні шлюби

За словами прикордонників, у першому випадку 31-річний житель Житомирщини одружився з жінкою на 10 років старшою за нього. На питання прикордонників чоловік заявив, що везе дружину на лікування до Туреччини, але вона стверджувала, що чоловік їде на роботу. Попри те, що шлюб був укладений лише три місяці тому, подружжя не знало особистих даних одне одного, не пам’ятало дату весілля та навіть не проживало разом.

Називав дружину сестрою

Другий випадок стосується 31-річного жителя Одеської області, який також одружився з жінкою з інвалідністю. Разом з ними у машині була дівчина, яку чоловік представив як свою двоюрідну сестру, але прикордонники встановили, що вона є його цивільною дружиною, з якою вони мають двох дітей.

Яке покарання за фіктивний шлюб

Це порушує ст. 332 КК України про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Це порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину.

Нагадаємо, одесити хотіли нелегально перетнути кордон з Молдовою, але їхня авантюра скінчилася в соняшниковому полі, де їх наздогнали та затримали прикордонники.

Також ми писали, що в Одеській області викрили правоохоронця, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникати служби.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:32 Знищено техніку та особовий склад — 3 ОШБр вдарила по окупантах на Харківщині

18:26 Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям

18:06 Дефіцитні спеціальності в ЗСУ — хто не підлягає бронюванню

18:04 Сильні дощі та холод — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

17:46 Уклали фіктивні шлюби — на Одещині виявили двох ухилянтів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

17:42 На Львівщині розслідують насильство над вихованцями навчального закладу

17:27 Авіатроща із загиблими в Пакистані — ЗМІ повідомляють про росіян на борту

17:14 На трасі Одеса-Рені фіксують затори — водіям прийдеться затриматись

17:08 У Києві чоловік вимагав повернути гроші за зіпсований смартфон — що вирішив суд

16:45 Будував блокпост для окупантів — як суд на Харківщині покарав чоловіка

18:32 Знищено техніку та особовий склад — 3 ОШБр вдарила по окупантах на Харківщині

18:26 Пенсіонер з зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям

18:06 Дефіцитні спеціальності в ЗСУ — хто не підлягає бронюванню

18:04 Сильні дощі та холод — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

17:46 Уклали фіктивні шлюби — на Одещині виявили двох ухилянтів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

17:42 На Львівщині розслідують насильство над вихованцями навчального закладу

17:27 Авіатроща із загиблими в Пакистані — ЗМІ повідомляють про росіян на борту

17:14 На трасі Одеса-Рені фіксують затори — водіям прийдеться затриматись

17:08 У Києві чоловік вимагав повернути гроші за зіпсований смартфон — що вирішив суд

16:45 Будував блокпост для окупантів — як суд на Харківщині покарав чоловіка

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд