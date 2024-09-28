Пограничники разоблачили два случая фиктивных браков во избежание мобилизации

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Орловка", что в Одесской области, пограничники раскрыли мошенническую схему двух мужчин. Они заключили фиктивные браки с женщинами с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Заключили фиктивные браки

По словам пограничников, в первом случае 31-летний житель Житомирщины женился на женщине на 10 лет старше его. На вопрос пограничников мужчина заявил, что везет жену на лечение в Турцию, но она утверждала, что мужчина уезжает на работу. Несмотря на то, что брак был заключен только три месяца назад, супруги не знали личные данные друг друга, не помнили дату свадьбы и даже не проживали вместе.

Называл жену сестрой

Второй случай касается 31-летнего жителя Одесской области, который также женился на женщине с инвалидностью. Вместе с ними в машине была девушка, которую мужчина представил как свою двоюродную сестру, но пограничники установили, что она является его гражданской женой, с которой у них двое детей.

Какое наказание за фиктивный брак

Это нарушает ст. 332 УК Украины о незаконной переправке лиц через государственную границу. Это нарушение карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет с конфискацией транспортных средств или других средств совершения преступления.

Напомним, одесситы хотели нелегально пересечь границу с Молдовой, но их авантюра закончилась в поле подсолнуха, где их догнали и задержали пограничники.

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