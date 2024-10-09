В Одесской области перекрыли еще один канал для уклонистов

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

Очередной канал переправки военнообязанных через границу разоблачили пограничники Измаильского района. На этот раз к схеме оказались причастны не только переправщики, но и женщина, которая прятала уклонистов перед путешествием.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Задержание на границе

Пограничники остановили легковой автомобиль, в котором находились трое мужчин. Как выяснилось, житель города Татарбунары вез двух военнообязанных, из Киева и Ивано-Франковской области, к границе. Там они должны были нелегально перейти на территорию Молдовы.

Услуги посредницы

В тот же вечер в пункте пропуска "Табаки" пограничники задержали жительницу Болграда. Она организовывала схему переправки, собирала деньги с клиентов и предоставляла им временное жилье перед отправкой. С каждого уклониста женщина получала по 11 тыс. долларов.

Один из задержанных уже заплатил всю сумму. Другой перевел 6 тыс. долларов на криптокошелек, а остальные 5 тыс. планировал отдать, когда окажется в Молдове.

Что ждет нарушителей

Против мужчин составили админпротоколы о попытке незаконного пересечения границы. Им грозят штрафы от 8,5 тыс. грн. до 13,6 тыс. грн. или от 10 до 15 суток ареста. Материалы по посреднице передали в полицию.

Напомним, в Одесской области военнообязанные придумали новую тактику пересечения границы.

Ранее в регионе разоблачили очередную схему для желающих незаконно покинуть пределы Украины.