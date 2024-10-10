В Одесской области задержали псевдосупругов — как разоблачили нарушителей

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Житель Одесчины заключил фиктивный брак с женщиной с II группой инвалидности, чтобы выехать за границу. Впрочем, "супруги" плохо подготовились к встрече с пограничниками. Теперь делом будет заниматься полиция.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в четверг, 10 октября.

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Сложные вопросы

Пару задержали в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". По документам, молодожены обручились совсем недавно, летом. Муж утверждал, что везет любимую в Молдову на лечение. Но назвать больницу, в которую они направляются, так и не смог. Также оказалось, что супруга вообще не помнит дату своей свадьбы. Более того, мужчина и женщина затруднились ответить, где они проживают.

Наказание для нарушителей

Сотрудники ГНСУ сообщили полиции о попытке незаконной переправки людей через границу. Если суд докажет вину пары, ей грозит от трех до пяти лет заключения. А за фиктивный брак украинское законодательство ответственности не предусматривает.

Напомним, в Одесской области задержали женщину, которая предоставляла убежище уклонистам.

Также стало известно, какую новую тактику применяют военнообязанные, чтобы пересечь границу.