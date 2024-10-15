В Одесі викрили шлюбну агенцію для ухилянтів

Поліцейські затримують підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Уродженець Закарпаття, який тривалий час мешкав в Одесі, вирішив заробити на бажаючих виїхати за кордон. Він за гроші пропонував їм фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. Схему розкрили правоохоронці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 15 жовтня.

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Шлюб за 10 тис. доларів

Клієнтом ділка став 29-річний одесит. За одруження з незнайомкою він мав сплатити 10 тис. доларів — половину до реєстрації шлюбу, половину після. Організатора схеми затримали, щойно йому передали завдаток.

Покарання для "шлюбного агента"

Чоловікові повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через кордон з корисних мотивів. Якщо суд визнає його провину, "звіднику" загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Нараз він перебуває під вартою, але може вийти, якщо сплатить 1,59 млн грн застави.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили фіктивне подружжя. "Закохані" мали документи про шлюб, але не змогли відповісти на банальні запитання.

Також у міністерстві юстиції попередили ухилянтів про серйозні наслідки в разі ігнорування штрафів.