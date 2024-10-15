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Брачное агентство для уклонистов — в Одессе задержали организатора

15 октября 2024 12:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе разоблачили брачное агентство для уклонистов
Полицейские задерживают подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Уроженец Закарпатья, длительное время проживавший в Одессе, решил заработать на желающих уехать за границу. Он за деньги предлагал им фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. Схему раскрыли правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 15 октября.

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Клиентом дельца стал 29-летний одессит. За женитьбу на незнакомке он должен был оплатить 10 тыс. долларов — половину до регистрации брака, половину после. Организатора схемы задержали, как только ему передали задаток.

Наказание для "брачного агента"

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через границу по полезным мотивам. Если суд признает его вину, "сводне" грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей, но может получиться, если оплатит 1,59 млн грн залога.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили фиктивных супругов. "Влюбленные" имели документы о браке, но затруднились ответить на банальные вопросы.

Также в министерстве юстиции предупредили уклонистов о серьезных последствиях в случае игнорирования штрафов.

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