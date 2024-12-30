На Одещині затримали переправника ухилянтів

Прикордонники затримали переправника ухилянтів. Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали 23-річного чоловіка. Він організував канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до Молдови. За свої послуги переправник брав по 5,2 тис. доларів.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Як працювала схема

Затриманий шукав клієнтів через інтернет. Він пропонував їм автівкою довезти до прикордонного населеного пункту, а далі вказати безпечний шлях до Молдови поза межами пунктів пропуску. Чоловіки мали перерахувати на картку переправника завдаток у 1 тис. доларів, а решту віддати під час особистої зустрічі.

Що загрожує організатору схеми

Ділка викрили, коли він організовував втечу одеситу. Останній приїхав автобусом до Саратської громади, де мешкає фігурант. Той відвіз клієнта власною автівкою до прикордоння. Щойно пасажир передал водієві гроші, останнього затримали. Тепер йому загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть двох жінок, які за 1 тис. доларів оформили чоловікові двох неіснуючих дітей. Також в Одесі судять працівника ТЦК, який організував бізнес на ухилянтах.