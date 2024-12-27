В Одесі працівник ТЦК за гроші оформляв непридатність до служби

Працівник ДБР допитує затриманого. Фото: ДБР

Співробітник Малиновського районного ТЦК та СП організував заробіток на чоловіках, які прагнули уникнути мобілізації. Він визнав провину й заявив про бажання піти на фронт. Але його все одно судитимуть.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у п'ятницю, 27 грудня.

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Деталі схеми

За даними слідства, працівник ТЦК за суму від 4 до 7 тис. доларів "виправляв" дані військовозобов'язаних у базі "Оберіг". Він вносив туди інформацію про непридатність до служби, що дозволяло чоловікам виїжджати за кордон. У ДБР вважають, що таким чином військовий "допоміг" семи ухилянтам.

Що загрожує затриманому

Військового звільнили з ТЦК. Наразі він перебуває під вартою. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Якщо суд підтвердить провину чоловіка, йому загрожує штраф від 34 тис. грн до 68 тис. грн або до двох років виправних робіт. Сам фігурант виявив бажання реабілітуватися, вирушивши на фронт.

Нагадаємо, в Одеській області затримали двох посадовців районних ТЦК. За версією слідства, вони обіцяли військовозобов'язаним за гроші оформити відстрочку від мобілізації. Також в Одесі судили співробітника терцентру, який вимагав у військовозобов'язаного хабар за невручення повістки.