На Одещині працівники ТЦК за хабар оформляли відстрочки від мобілізації

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

В Одеській області затримали двох посадовців районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки. За версією слідства, вони обіцяли військовозобов'язаним за гроші оформити відстрочку від мобілізації. Тепер їм загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

Що пропонували

Правоохоронці встановили, що працівники ТЦК запропонували чоловікові за 1300 доларів оновити тимчасове посвідчення з відстрочкою від служби. У разі відмови вони погрожували не оновлювати документ взагалі. Якщо ж військовозобов'язаний погодиться — йому обіцяли знижку під час наступного оновлення відмітки.

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Поліцейські спочатку затримали одного із співробітників ТЦК, коли він отримував гроші від "клієнта". Згодом "взяли" і його спільника.

Що загрожує хабарникам

Працівникам ТЦК повідомили про підозру у зловживанні впливом. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Чорноморську лікарка госпіталізувала військовозобов'язаного разом з дітьми, аби він міг уникнути мобілізації. Також в Одесі викрили масштабну схему для ухилянтів.