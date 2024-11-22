В Одесской области работники ТЦК за взятку оформляли отсрочки от мобилизации

Сотрудники Одесского ТЦК торговали отсрочками — детали схемы
В Одесской области задержаны двое сотрудников районных терцентров комплектования и социальной поддержки. По версии следствия, они обещали военнообязанным за деньги оформить отсрочку от мобилизации. Теперь им грозит заключение.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 22 ноября.
Что предлагали
Правоохранители установили, что работники ТЦК предложили мужчине за 1300 долларов обновить временное удостоверение с отсрочкой службы. В случае отказа они угрожали не обновлять документ вообще. Если военнообязанный согласится, ему обещали скидку при следующем обновлении отметки.
Полицейские поначалу задержали одного из сотрудников ТЦК, когда он получал деньги от "клиента". Впоследствии "взяли" и его сообщника.
Что грозит взяточникам
Сотрудникам ТЦК сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Черноморске врач госпитализировал военнообязанного вместе с детьми, чтобы он мог избежать мобилизации. Также в Одессе разоблачили масштабную схему для уклонистов.
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