В Одесской области работники ТЦК за взятку оформляли отсрочки от мобилизации

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

В Одесской области задержаны двое сотрудников районных терцентров комплектования и социальной поддержки. По версии следствия, они обещали военнообязанным за деньги оформить отсрочку от мобилизации. Теперь им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 22 ноября.

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Что предлагали

Правоохранители установили, что работники ТЦК предложили мужчине за 1300 долларов обновить временное удостоверение с отсрочкой службы. В случае отказа они угрожали не обновлять документ вообще. Если военнообязанный согласится, ему обещали скидку при следующем обновлении отметки.

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Полицейские поначалу задержали одного из сотрудников ТЦК, когда он получал деньги от "клиента". Впоследствии "взяли" и его сообщника.

Что грозит взяточникам

Сотрудникам ТЦК сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черноморске врач госпитализировал военнообязанного вместе с детьми, чтобы он мог избежать мобилизации. Также в Одессе разоблачили масштабную схему для уклонистов.