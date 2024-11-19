В Одесі медики та посадовці МСЕК робили фальшиві довідки про інвалідність

Правоохоронці затримують підозрювану. Фото: ДПСУ

Четверо одеситів організували масштабну схему, яка допомагала військовозобов'язаним виїхати за кордон. До оборудки були причетні лікарі та працівники МСЕК. Тепер їм загрожують тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області та у Державній прикордонній службі у вівторок, 19 листопада.

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Як працювала схема

Кожен учасник групи виконував свою роль у схемі. Двоє ділків шукали військовозобов'язаних, які хотіли виїхати за кордон. Їх знайомили з лікарем-невропатологом та завідувачем травматологічного відділення однієї з комунальних лікарень. Ті, в свою чергу, виготовляли медичні документи з фіктивними діагнозами близьким родичам клієнтів, що надавало б можливість останнім отримати інвалідність, а військовозобов’язаним покинути Україну в якості супроводжуючих. Крім того, медики консультували "хворих" щодо дій при подальшому проходженні МСЕК для чіткої імітації поставлених їм діагнозів. Така послуга коштувала 4,5 тис. доларів.

Крах схеми

Підозрюваних затримали під час проведення оборудки з одним із "клієнтів". Його дружині підготували необхідний пакет медичних документів для подальшого оформлення інвалідності ІІ групи.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. У них вилучили понад 80 медичних карток МСЕК, печатки лікарів, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказовою базою, що підтверджують їх протиправну діяльність. Також виявили 3,5 млн грн. Крім організаторів і медиків затримали секретарку голови МСЕК і ще двох учасників групи.

Затриманим повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ та незаконному переправленні людей через кордон. Максимальне покарання за ці злочини — до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині посадовці порту торгували довідками про інвалідність. Також у Харкові заарештували чоловіка, який пропонував оформити непридатність до служби за пів мільйона гривень.