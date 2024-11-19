В Одессе медики и должностные лица МСЭК делали фальшивые справки об инвалидности

Правоохранители задерживают подозреваемую. Фото: ГПСУ

Четверо одесситов организовали масштабную схему, которая помогала военнообязанным уехать за границу. К сделке были причастны врачи и работники МСЭК. Теперь им грозят тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области и Государственной пограничной службе во вторник, 19 ноября.

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Как работала схема

Каждый участник группы выполнял свою роль в схеме. Двое дельцов искали военнообязанных, которые хотели уехать за границу. Их знакомили с врачом-невропатологом и заведующим травматологического отделения одной из коммунальных больниц. Те, в свою очередь, изготовляли медицинские документы с фиктивными диагнозами близким родственникам клиентов, что давало бы возможность последним получить инвалидность, а военнообязанным покинуть Украину в качестве сопровождающих. Кроме того, медики консультировали "больных" по поводу действий при дальнейшем прохождении МСЭК для четкой имитации поставленных им диагнозов.

Крах схемы

Подозреваемые были задержаны во время проведения сделки с одним из "клиентов". Его жене подготовили необходимый пакет медицинских документов для дальнейшего оформления инвалидности II группы.

Правоохранители провели свыше 50 обысков по местам работы и проживания фигурантов и в их автомобилях. У них изъяли более 80 медицинских карточек МСЭК, печати врачей, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательной базой, подтверждающей незаконную деятельность. Также обнаружили 3,5 млн грн. Кроме организаторов и медиков задержали секретаршу председателя МСЭК и еще двоих участника группы.

Задержанным сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и незаконной переправке людей через границу Максимальное наказание за эти преступления — до девяти лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области чиновники порта торговали справками об инвалидности. Также в Харькове арестовали мужчину, который предлагал оформить непригодность к службе за полмиллиона гривен.