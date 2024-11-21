На Одещині лікарка «допомагала» чоловікам уникати явки в ТЦК

Правоохоронці затримують підозрювану. Фото: Одеська прокуратура

Завідувачка відділенням дитячої лікарні у Чорноморську пропонувала за гроші фіктивно госпіталізувати малолітніх дітей і "покласти" батька разом з ними на лікування. Це дозволило б чоловікові уникнути мобілізації.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 21 листопада.

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Подробиці схеми

За версією слідства, 500 доларів лікарка обіцяла влаштувати на стаціонарне лікування двох дітей та виготовити документи про необхідність перебування батька разом з ними. З такими паперами чоловік міг вільно пересуватися містом й уникнути виклику до ТЦК. Згодом медикиня зменшила суму хабаря до 400 доларів.

Що загрожує лікарці

Завідувачку затримали після оформлення документів і отримання грошей. Наразі вона перебуває під вартою з правом внесення застави. Лікарці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі викрили схему для ухилянтів, до якої були причетні лікарі та секретарка МСЕК. Схожі оборудки були виявлені у Львівській та Київській областях.