На Одещині лікарка «допомагала» чоловікам уникати явки в ТЦК

Прикривалися дітьми — одеська лікарка допомагала ухилянтам
Завідувачка відділенням дитячої лікарні у Чорноморську пропонувала за гроші фіктивно госпіталізувати малолітніх дітей і "покласти" батька разом з ними на лікування. Це дозволило б чоловікові уникнути мобілізації.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 21 листопада.
Подробиці схеми
За версією слідства, 500 доларів лікарка обіцяла влаштувати на стаціонарне лікування двох дітей та виготовити документи про необхідність перебування батька разом з ними. З такими паперами чоловік міг вільно пересуватися містом й уникнути виклику до ТЦК. Згодом медикиня зменшила суму хабаря до 400 доларів.
Що загрожує лікарці
Завідувачку затримали після оформлення документів і отримання грошей. Наразі вона перебуває під вартою з правом внесення застави. Лікарці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.
Нагадаємо, в Одесі викрили схему для ухилянтів, до якої були причетні лікарі та секретарка МСЕК. Схожі оборудки були виявлені у Львівській та Київській областях.
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