В Одесской области врач «помогала» мужчинам избегать явки в ТЦК

Правоохранители задерживают подозреваемую. Фото: Одесская прокуратура

Заведующая отделением детской больницы в Черноморске предлагала за деньги фиктивно госпитализировать малолетних детей и положить отца вместе с ними на лечение. Это позволило бы мужчине избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 21 ноября.

Читайте также:

Подробности схемы

По версии следствия, за 500 долларов врач обещала устроить на стационарное лечение двоих детей и изготовить документы о необходимости пребывания отца вместе с ними. С такими бумагами мужчина мог свободно передвигаться по городу и избежать вызова в ТЦК. Впоследствии медик уменьшила сумму взятки до 400 долларов.

Что угрожает врачу

Заведующую задержали после оформления документов и получения денег. Она находится под стражей с правом внесения залога. Врачу сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ей грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одессе разоблачили схему для уклонистов, к которой были причастны врачи и секретарь МСЭК. Подобные сделки были обнаружены во Львовской и Киевской областях.