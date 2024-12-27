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Бизнес на уклонистах — в Одессе судят сотрудника ТЦК

27 декабря 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе работник ТЦК за деньги оформлял непригодность к службе
Работник ГБР допрашивает задержанного. Фото: ГБР
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сотрудник Малиновского районного ТЦК и СП организовал заработок на мужчинах, стремившихся избежать мобилизации. Он признал вину и заявил о желании уйти на фронт. Но его все равно будут судить.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в пятницу, 27 декабря.

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По данным следствия, работник ТЦК за сумму от 4 до 7 тыс. долларов "исправлял" данные военнообязанных в базе "Оберіг". Он вносил туда информацию о непригодности в службу, что позволяло мужчинам выезжать за границу. В ГБР считают, что таким образом военный "помог" семи уклонистам.

Что грозит задержанному

Военного уволили из ТЦК. В настоящее время он находится под стражей. Обвинительный акт уже направлен в суд. Если суд подтвердит вину мужчины, ему грозит штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или до двух лет исправительных работ. Сам фигурант изъявил желание реабилитироваться, отправившись на фронт.

Напомним, в Одесской области задержали двоих сотрудников районных ТЦК. По версии следствия они обещали военнообязанным за деньги оформить отсрочку от мобилизации. Также в Одессе судили сотрудника терцентра, который требовал у военнообязанной взятки за невручение повестки.

Одесса ГБР Новости Одессы ТЦК и СП уклонисты

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